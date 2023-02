Offerte Amazon: SSD Samsung Memorie 980 Pro da 2 TB con dissipatore per PS5 e PC in sconto

Le offerte Amazon di oggi ci permettono di acquistare un SSD Samsung Memorie 980 Pro da 2 TB con dissipatore per computer e PlayStation 5. Lo sconto segnalato è di 45.01€, ovvero 16%. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Il prezzo precedente indicato da Amazon per questo SSD è 276€. Non si trova al minimo storico, ma è il prezzo più basso degli ultimi mesi. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon, ma potete trovare anche un venditore di terze parti che lo propone a qualche euro in meno e con spedizione più rapida.

Questo SSD Samsung Memorie 980 Pro da 2 TB con dissipatore è compatibile ufficialmente con computer e PlayStation 5. La velocità di lettura sequenziale è fino a 7.200 MB/s. Misura ‎‎8 x 2.4 x 0.86 cm.

Vi segnaliamo inoltre che è disponibile il Canale Telegram dedicato alle Offerte di Multiplayer.it. Seguitelo per essere sempre aggiornati sulle ultime offerte selezionate dalla nostra redazione!

SSD Samsung Memorie 980 Pro da 2 TB con dissipatore

Questa notizia include un link con affiliazione ad Amazon che può fruttare una commissione a Multiplayer.it.