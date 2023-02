Scars Above, un trailer del gameplay mostra le meccaniche del gioco

Scars Above torna a mostrarsi in video, in questo caso con un trailer del gameplay realizzato da Mad Head Games e Prime Matter al fine di presentare le meccaniche del gioco, in uscita il 27 febbraio su PC, PlayStation e Xbox.

Come forse ricorderete, alcune settimane fa abbiamo provato Scars Above, restando colpiti positivamente dall'ambientazione aliena, dall'azione frenetica e da alcune peculiarità dell'esperienza, a cui tuttavia manca ancora qualcosa per poter competere nello spazio dei tripla A.

Nel filmato possiamo vedere Kate, la protagonista del gioco, cimentarsi con alcuni degli elementi fondamentali di Scars Above, nella fattispecie le fasi esplorative, i combattimenti e la ricerca, che ci accompagneranno nel corso dell'avventura mentre cerchiamo un modo per restare vivi.

La storia di Scars Above racconta di una misteriosa struttura aliena che compare nell'orbita terrestre, il Metahedron, e della squadra di coraggiosi scienziati e ingegneri che viene inviata per studiarla, inconsapevoli di ciò che accadrà di lì a breve.

Il Metahedron proietta infatti gli agenti su di una sorta di piano parallelo, una trappola mortale da cui Kate vuole assolutamente fuggire, ma solo dopo aver recuperato il suo equipaggio: sarà capace di portare a termine questa difficile missione?