Scars Above: siamo tornati a provare l'action sci-fi di Mad Head Games

Siamo volati a Belgrado per provare le prime ore di Scars Above e tornare a vestire i panni di Kate Ward, la protagonista di questa avventura che arriverà nei negozi il prossimo 28 febbraio 2023 su PC e console.

Scars Above, il prossimo gioco della linea Prime Matters di Plaion, non fatichiamo a inserirlo in quest'ultima categoria. Si tratta di un action in terza persona sviluppato dallo studio serbo di Mad Head Games che vuole provare a raccontare una storia di fantascienza creando un mondo affascinante, ma irto di pericoli.

Questo genere di giochi, oltre che questa tipologia di sviluppatori, però, sono fondamentali per mantenere vivace e attiva la scena dello sviluppo, favorendo un ricambio generazionale tra le diverse etichette, incubando talenti e idee. Ma soprattutto regalando agli appassionati delle esperienze forse non perfette, ma sicuramente godibili, perfette per soddisfare le esigenze di un tipo di pubblico molto specifico.

Il mercato dei videogiochi sembra ormai diviso in due grossi gruppi: o sei un tripla A, ovvero una produzione multimilionaria finanziata da una delle celebre firme del settore, o sei un gioco indipendente, ovvero il lavoro di un piccolo gruppo di sviluppatori che prova a superare con le idee e la dedizione gli ostacoli e le complessità che lo sviluppo di un videogame comporta. Lo spazio per i doppia A, ovvero quei giochi creati da team di medie dimensioni che non possono accedere alle tasche praticamente senza fondo di Sony, Microsoft o 2K, sembra essere sempre più ridotto.

Una scienziata nello spazio

In Scars Above non mancano i momenti ricchi di mistero

Come ricorderete abbiamo già avuto modo di provare Scars Above durante il Lucca Comics & Games 2022. In quell'occasione avevamo fatto il parallelo con Returnal, in questo caso diremmo che il primo paragone che ci viene in mente per farvi capire la struttura del gioco è quello col primo Tomb Raider, il bellissimo reboot delle avventure di Lara Croft ad opera di Crystal Dynamics. Similmente a Lara, Kate inizialmente non è una guerriera, ma una scienziata che si trova presto, molto presto, alle prese con un qualcosa più grande di lei.

La protagonista è, infatti, un semplice membro di una spedizione di scienziati chiamata SCAR mandati in avanscoperta per studiare un misterioso manufatto alieno che giace inerte nello spazio, il Metaedro. Non crediamo di rovinarvi troppo la sorpresa dicendovi che molto presto si scoprirà che tale monolite alieno non è poi inerte come sembra e anzi proietta la protagonista in un mondo affascinante, ma ricco di misteri e di pericoli.

Il mondo alieno di Scars Aboe nasconde tantissimi pericoli

Fortunatamente per lei anche tutto l'equipaggiamento sperimentale a bordo della nave viene in qualche modo proiettato su questo pianeta. Il compito della protagonista sarà, dunque, quello di rimettere assieme i pezzi e capire sia che fine hanno fatto i suoi colleghi, sia come salvare la propria vita.

L'essere una scienziata porterà Kate a essere molto curiosa sulla natura del pianeta, sulla sua flora e la sua fauna. Durante l'avventura, gestita attraverso un'inquadratura in terza persona, dovremo analizzare la tecnologia aliena che incontreremo, sia per capirne l'origine, sia per cercare di carpirne ogni segreto utile a uscire viva da quella situazione. Analizzare l'ambiente le consentirà, inoltre, di risolvere dei semplici enigmi che le consentiranno di scoprire il funzionamento di determinati macchinari, quello che è successo ai suoi colleghi o semplicemente avanzare lungo il percorso.

Similmente alla signorina Croft, quindi, inizialmente Kate non sarà avvezza alla battaglia, ma questo non le impedirà di diventare velocemente una vera e propria guerriera. Anzi, saranno gli eventi che la spingeranno a imbracciare le armi, forse più spesso di quanto previsto.