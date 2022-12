Scars Above, nuove immagini e dettagli sull'action fantascientifico

Torniamo a parlare di Scars Above grazie a un nuovo test effettuato sul gioco di Mad Head Games, che ha consentito di ottenere ulteriori informazioni e anche varie nuove immagini sul questo interessante titolo, che si presenta come un action adventure fantascientifico in terza persona.

Con la data d'uscita annunciata ai The Game Awards 2022 e fissata per il 28 febbraio 2023, Scars Above si presenta ora molto più completo e ricco rispetto alle apparizioni precedenti, come risulta anche dal nostro nuovo provato dell'action sci-fi di Mad Head Games.

Anche le nuove immagini visibili nella galleria qui sopra, d'altra parte, dimostrano come il titolo sia maturato e si presenti decisamente affascinante.

Nei panni di Kate Ward, la protagonista, ci troviamo a vivere un'avventura in pieno stile fantascientifico classico, con l'astronauta che si ritrova a dover esplorare un pianeta alieno, affrontarne le numerose minacce e scoprire anche i misteri che si celano al suo interno. C'è un certo parallelismo con Tomb Raider e in particolare con il reboot, considerando che, anche in questo caso, abbiamo a che fare con una scienziata che si ritrova improvvisamente a dover imparare a sopravvivere in un ambiente decisamente ostile.

Inviata a studiare il misterioso Metaedro, un manufatto trovato nello spazio, si ritrova sbalzata in un mondo sconosciuto, con la necessità di imparare a combattere e sfruttare il proprio equipaggiamento per uscire viva da tale situazione. Come emerso anche dalla nostra nuova prova, Scars Above riesce a inserire al suo interno alcuni elementi souls-like negli scontri più impegnativi e anche alcune caratteristiche da metroidvania, incentrate sull'esplorazione e la possibilità di aprire nuove strade con la progressione della protagonista.