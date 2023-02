RoboCop: Rogue City, la data di uscita forse è stata svelata da Amazon

La divisione inglese di Amazon potrebbe aver svelato in anticipo la data di uscita di RoboCop: Rogue City, il nuovo gioco ispirato al mitico personaggio degli anni '80 per PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S e One: il 30 giugno 2023.

La segnalazione è arrivata da Reddit e ricondivisa da Idle Sloth con il tweet qui sotto. Il 30 giugno 2023 capita di venerdì, giorno della settimana particolarmente gettonato per la pubblicazione di nuovi titoli. Inoltre la data indicata da Amazon è in linea con il periodo di uscita annunciato in precedenza da Nacon, un generico "giugno 2023". Detto questo, tenete presente che potrebbe trattarsi solo di una data "segnaposto" usata dallo store in attesa di comunicazioni ufficiali dal publisher.

In ogni caso scopriremo la verità tra poche settimane. Il 9 marzo 2023 alle 19:00 italiane andrà infatti in onda il Nacon Connect, la conferenza online dedicata ai giochi dell'editore francese in cui saranno presenti più di 25 titoli, tra cui anche RoboCop: Rogue City, di cui probabilmente verrà annunciata la data di uscita precisa.

L'ultima volta che abbiamo visto in azione RoboCop: Rogue City è stato al Nacon Direct dello scorso luglio, dove è stato presentato un video gameplay.