Nacon Connect: la data dell'evento è stata annunciata, ci saranno tante presentazioni con gameplay

Nacon ha annunciato che il 9 marzo 2023 alle 19:00 (ora italiana) andrà in onda il nuovo NACON Connect, la conferenza online dedicata ai giochi dell'editore. La compagnia promette tanti annunci su giochi in arrivo, compresi vari gameplay.

Nacon ricorda che ha "più di 25 giochi" previsti per il 2023. Durante la conferenza sarà possibile vedere vari di essi. Ci sarà ad esempio spazio per TT3: Ride on the Edge, inoltre, i giocatori potranno vedere nuovi video dedicati a RoboCop: Rogue City, The Lord of the Rings: Gollum, Gangs of Sherwood e Ravenswatch. A tutti questi si uniranno anche gameplay dedicati a giochi sportivi e di simulazione, non meglio precisati per il momento.

L'evento sarà trasmesso tramite i canali YouTube e Twitch di Nacon. Anche noi di Multiplayer.it seguiremo la presentazione tramite il nostro canale Twitch, che potete trovare a questo indirizzo o tramite il player qui sotto.

Tra le novità più interessanti in arrivo vi è probabilmente The Lord of the Rings: Gollum di cui abbiamo visto molto poco e che meriterà una presentazione estesa. Nel nostro più recente articolo dedicato vi abbiamo infatti spiegato che "The Lord of the Rings: Gollum è un titolo ancora pieno di incognite e l'ultimo trailer non riesce a dissipare i dubbi attorno a questo progetto. Dal punto di vista narrativo c'è un enorme potenziale laddove tutto venga fatto nella maniera giusta e siamo curiosi di capire come verranno gestite le due differenti personalità del protagonista, mentre il gameplay al momento sembra fin troppo focalizzato sulle meccaniche stealth."

Diteci, cosa sperate di vedere durante l'evento?