Sanremo 2023, Blanco distrugge il palco e PlayStation ci scherza su

Se ieri avete seguito la prima serata di Sanremo 2023, vi sarà capitato di vedere Blanco che distrugge il palco del festival, infuriato perché non sentiva la sua voce nei monitor in-ear. Ebbene, l'eco di quest'episodio è giunto fino a PlayStation, che ha voluto scherzarci su con un meme.

Il riferimento a "Michelangelo", per chi non l'avesse colto, è al giovane produttore di Blanco, Michele "Michelangelo" Zocca, autore peraltro del brano Brividi, che ha consentito al cantante in coppia con Mahmood di trionfare durante la scorsa edizione del festival.

Nel video che trovate qui sotto c'è appunto l'esibizione di Blanco, che ha cantato il pezzo "L'isola delle rose" in qualità di ospite di questa edizione del concorso, sebbene nessuno potesse prevedere un epilogo del genere, piuttosto criticato anche dal pubblico in sala.

L'idea di PlayStation Italia, che ha voluto in qualche modo interfacciarsi con il mondo musicale di Sanremo, appare relativamente inedita ma comprensibile, visto il chiacchiericcio che inevitabilmente accompagna ogni nuova edizione di Sanremo. Peccato non sia successo ai tempi della polemica fra Morgan e Bugo...