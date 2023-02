OnePlus 11: preordine su Amazon Italia disponibile, anche nel bundle scontato con le Buds Pro 2

È ora possibile tramite Amazon fare l'ordine di OnePlus 11, il nuovo smartphone di punta della compagnia cinese che sarà disponibile a partire dal 16 febbraio 2023. Potete trovare i vari modelli a questo indirizzo oppure tramite i box qui sotto. Gli smartphone sono disponibili singolarmente o in bundle con le Buds Pro 2: entrambi i prodotti sono disponibili sia in nero che in verde.

Scheda tecnica OnePlus 11

Dimensioni: 163.1 x 74.1 x 8.5 mm

163.1 x 74.1 x 8.5 mm Peso: 205 grammi

205 grammi Display: AMOLED da 6,7" Risoluzione FHD+ 1440 x 3216 Refresh rate a 120 Hz Luminosità tipica 500 nit Luminosità di picco 1300 nit Aspect Ratio 20:9

SoC: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 con GPU Adreno 740

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 con GPU Adreno 740 RAM: 8/16 GB

8/16 GB Fotocamere posteriori: Principale Wide 50 MP, f/1.8 Ultrawide 48 MP, f/2.2, 115° Tele 32 MP, f/2.0, zoom 2x

Fotocamera frontale: Principale Wide 16 MP, f/2.4

Connettività Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/6

802.11 a/b/g/n/ac/6 Bluetooth: 5.3 con A2DP, LE

5.3 con A2DP, LE Sensori: Accelerometro, Giroscopio, Bussola elettronica, Prossimità, Impronta Digitale

Accelerometro, Giroscopio, Bussola elettronica, Prossimità, Impronta Digitale Colori: Titan Black Eternal Green

Batteria: 5000 mAh

5000 mAh Memoria e prezzo: 8 GB RAM + 128 GB | 849€ 16 GB RAM + 256 GB | 919€



Nella nostra recensione vi abbiamo anche spiegato che "OnePlus 11 è uno smartphone davvero riuscito, che dimostra come il brand abbia trovato dalla fusione con OPPO nuove risorse e le condizioni ottimali per migliorare la propria offerta. Se le prestazioni sono assolutamente convincenti grazie alla presenza del nuovissimo Snapdragon 8 Gen 2, è nell'equilibrio complessivo che il telefono si fa apprezzare maggiormente, grazie anche a una componente fotografica finalmente valida che va a correggere uno dei punti deboli "storici" dei device del marchio cinese. Uno schermo non luminosissimo e l'assenza di ricarica wireless, oltre ad un design con personalità ma destinato a non piacere a tutti, sono fondamentalmente gli unici nei di uno smartphone che merita di essere tenuto in forte considerazione."

OnePlus 11

