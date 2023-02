PlayStation Store, The Last of Us Parte 1 e vari giochi indie per PS5 e PS4 in offerta

The Last of Us Parte 1 è disponibile in offerta su PlayStation Store, in concomitanza con tanti giochi indie per PS5 e PS4, protagonisti della tradizionale promozione PlayStation Indies che ci terrà compagnia fino al 23 febbraio.

Il remake del capolavoro di Naughty Dog, spinto dallo straordinario successo della serie televisiva, può essere vostro nell'edizione standard a 59,99€ anziché 79,99€, con uno sconto del 25%, oppure nella deluxe edition a 62,29€ anziché 89,99€, in questo caso con uno sconto del 23%.

Per quanto riguarda invece i PlayStation Indies, come al solito la selezione dei titoli in offerta è molto ampia e abbraccia i generi più disparati. Si parte senza dubbio da Sifu, l'entusiasmante action game a base di arti marziali firmato Slowclap, in promozione al prezzo più basso di sempre: 25,99€ anziché 39,99€ per l'edizione standard cross-gen, utilizzabile sia su PS5 che su PS4.

Sono tuttavia molto interessanti anche Maneater per PS5 e PS4 a metà prezzo, 19,99€ anziché 39,99, e il coinvolgente action cooperativo in stile Left 4 Dead di Fatshark, Warhammer: Vermintide 2, che viene via per appena 5,99€ anziché 29,99€: se vi piace il genere, non lasciatevelo sfuggire.

Se apprezzate i drammi e le atmosfere tese, vi suggeriamo senza dubbio l'acquisto di What Remains of Edith Finch (PS5 e PS4, 4,99€ anziché 19,99€) e del recente thriller tutto italiano Martha is Dead (PS5 e PS4, 17,99€ anziché 29,99€), ma anche The Medium ha senz'altro il suo perché a 27,99€ anziché 49,99€.

Trovate l'elenco completo con tutti i giochi in promozione visitando questa pagina del PlayStation Store.