The Last of Us Parte I: le vendite digitali salgono di oltre il 300% in UK grazie alla serie HBO

Christopher Dring di GamesIndustry.biz ha svelato che le vendite delle copie digitali di The Last of Us nel Regno Unito sono aumentata di oltre il 300% su base settimanale. Il tutto ovviamente grazie all'enorme spinta data dal successo della serie TV realizzata da HBO.

In attesa di poter leggere la classifica e i dati completi, in arrivo probabilmente in giornata, Dring afferma che The Last of Us Parte I per PS5 ha registrato un +305% di copie vendute in digitale ed è undicesimo, mentre quelle di The Last of Us Remastered per PS4 sono incrementate del 337% ed è sedicesimo in classica.

"Ora che i dati digitali sono disponibili per il Regno Unito, possiamo vedere che le vendite di The Last of Us Part 1 sono effettivamente cresciute del 305% su base settimanale ed è alla posizione numero 11 nelle classifiche. The Last of Us Remastered è aumentato del 337% ed è al numero 16", ha twittato Dring.

Come abbiamo visto nei giorni scorsi le vendite di The Last of Us: Parte 1 in UK sono aumentate anche per quanto riguarda le copie fisiche, con un incremento pari al 238%, tanto che il remake si è piazzato al ventesimo posto nella classifica di vendite della scorsa settimana.

Nel frattempo anche la serie HBO sta riscuotendo grande successo, al punto che una Stagione 2 è molto probabile secondo Bella Ramsey, l'attrice che interpreta Ellie.