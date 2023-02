Devolver Tumble Time, la recensione del puzzle game con i personaggi di Devolver

Tutto perfetto, dunque? In verità qualche problema ci sarebbe: continuate a leggere la nostra recensione di Devolver Tumble Time per scoprire di che si tratta.

È quest'ultima opzione che Devolver Digital ha scelto per la sua nuova produzione mobile: un puzzle game da giocare con un solo dito, tenendo il proprio dispositivo iOS o Android rigorosamente in verticale, che utilizza uno stile grafico a "bordi spessi", fumettoso e divertente, mentre attinge all'ampio roster di personaggi a disposizione del publisher.

Ne abbiamo parlato spesso: più un genere è inflazionato, più è necessario distinguersi. Ci sono fondamentalmente due modi per farlo: realizzare un prodotto di stampo tradizionale ma dannatamente ben fatto, oppure puntare su di un approccio originale ma non fine a se stesso, in parole povere qualcosa di fresco e al contempo efficace.

Gameplay: un colorato tombolone

Devolver Tumble Time, ecco come funzionano le eliminazioni degli elementi

Avete presente la ruota del Bingo? Ecco, è proprio da lì che parte Devolver Tumble Time: selezionato uno fra i personaggi disponibili, tutti provenienti dalle serie di Devolver Digital (da Serious Sam a Hotline Miami, da GRIS ad Absolver, da Downwell a Minit, da Shadow Warrior a Observation...) e dotati di abilità speciali differenti, ci troveremo ad affrontare livelli man mano più complessi mentre guardiamo appunto la ruota che si riempie man mano di oggetti.

A questo punto entrano in azione meccanismi in stile match-3 che tuttavia funzionano in una maniera diversa dal solito, estremamente intuitiva: se ci sono tre o più oggetti uguali che si sfiorano all'interno della ruota, ci basterà tenere premuto il pollice sul touch screen per selezionarli tutti e farli esplodere, inanellando eventualmente una combo in grado di far comparire una bomba che possa aiutarci nel nostro lavoro.

L'obiettivo qual è? Effettuare le eliminazioni indicate nella parte alta dello schermo, rispettando però un tempo limite di appena sessanta secondi. Bisogna dunque toccare come dei forsennati alla ricerca delle combinazioni giuste, far salire l'indicatore del personaggio e sfruttarne la mossa speciale, oppure premere un pulsante per far girare la ruota laddove non ci sia alcuna possibilità di andare avanti.

Il timer sulle prime appare comodo e tranquillo, ma verso il ventesimo livello, complici le richieste sempre più pressanti del gioco, diventa davvero difficile da rispettare. Ci si imbatte dunque nel game over e fanno capolino le possibili microtransazioni per continuare la partita oppure per ottenere cuori (i biglietti, in pratica) infiniti, così da non dover attendere che si ricarichino col tempo.