Super Bowl 2023: lo show di Rihanna sembra Super Smash Bros. e diventa virale sui social

Tra le tante chiacchiere del post-Super Bowl 2023 c'è anche il grande show andato in scena durante l'intervallo e con protagonista Rihanna, che ha preso anche una strana piega videoludica visto che in molti, sui social, lo paragonano a Super Smash Bros.

In effetti, la complessa costruzione modulare del palcoscenico, costruito con una serie di piattaforme apparentemente sospese nel vuoto, ricorda da vicino la struttura tipica di un livello di Super Smash Bros, tanto da far pensare che possa essersi trattato di una vera e propria citazione.



La cosa ha già scatenato fan e utenti che hanno invaso Twitter di fotomontaggi con Kirby, Bowser, Link e Mario insieme a Rihanna, che è apparsa come una sorta di boss per l'action picchiaduro di Nintendo. Lo show completo ovviamente non aveva nulla a che fare con il gioco, in termini di svolgimento, visto che si è trattato di una complessa coreografia ad accompagnare le canzoni della celebre artista, ma è davvero difficile non cogliere la somiglianza tra la struttura iniziale del palco e i livelli di Super Smash Bros.



Se non altro, tutto questo ha portato nuovamente alla ribalta il gioco per Nintendo Switch sui social, diventando in breve un riferimento virale attraverso Twitter in particolare. Anche lo sfondo composto dal pubblico dello University of Phoenix Stadium sembrava particolarmente adatto a quello di uno stage di Super Smash Bros. Ultimate, da un momento all'altro ci si sarebbe potuti aspettare l'arrivo di un Link armato di spada intento a lanciare i ballerini in giro per l'arena.