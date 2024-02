Monster Hunter Stories svelato per Nintendo Switch, PC e PS4, il primo gioco della serie torna in HD

Lanciato in origine su Nintendo 3DS nel lontano 2016, il gioco tornerà su Nintendo Switch con un comparto grafico aggiornato e in alta definizione , nonché dialoghi interamente doppiati. Questa versione aggiornata include anche un museo con illustrazioni e brani del gioco.

A caccia insieme ai mostri

In Monster Hunter Rise, nei panni di un Rider oltre a dare la caccia ai mostri potremo reclutarli nella nostra squadra e combattere a loro fianco, con un sistema di combattimento a turni, al contrario di quello basato sull'azione della serie originale.

Potremo dunque farci amici mostri amatissimi dai fan come il Rathalaos, Zinogre, Glavenus, Tigrex, Seregios Rajang, Teostra e Kushala Daora, giusto per citarne alcuni, e usare le loro abilità in battaglia, oltre a sfruttare alcune delle armi iconiche della serie come Spada e Scudo, Martello e Corno da Caccia.

