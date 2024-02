Gundam Breaker 4: il trailer d'annuncio del gioco di modellismo e azione

La descrizione ufficiale di Gundam Breaker 4

Il sito ufficiale del gioco recita, in traduzione: "In Gundam Breaker 4 potete usare due armi diverse contemporaneamente e staccare parti dei vostri nemici per aggiungerle alla vostra collezione. È il tuo bottino: puoi tenerlo e usarlo! Scegliete tra oltre 250 kit di base e combinate le loro parti per costruire il vostro Gunpla perfetto."

"Personalizzalo con vernici e decalcomanie per renderlo unico e mostrarlo nella nuova modalità Diorama. Con diversi sfondi ed effetti speciali tra cui scegliere, potrete creare scene epiche e dinamiche da condividere online!"

"Portate il vostro Gunpla personalizzato in una serie di intense missioni di combattimento e mettetelo alla prova affrontando avversari agguerriti nelle modalità online o per giocatore singolo. Combattete con i vostri amici, equipaggiate nuove abilità per ottenere un vantaggio e distruggete i vostri nemici!"