South Park: Snow Day! un nuovo gameplay trailer dal Nintendo Direct in vista del lancio

South Park: Snow Day! è tornato a mostrarsi in occasione del Nintendo Direct andato in onda oggi tramite un nuovo gameplay trailer, che potete vedere nel player sottostante, in vista del lancio in programma su Nintendo Switch, PC, PS5 e Xbox Series X|S in programma per il 26 marzo 2024.

Il filmato ci offre una breve panoramica delle caratteristiche salienti della nuova avventura nella cittadina più irriverente degli Stati Uniti. South Park: Snow Day! è un gioco d'azione in cui sarà possibile giocare in compagnia di fino a tre amici in multiplayer o con dei bot alleati.

La storia si svolge durante una giornata di neve a South Park, all'apparenza come tante altre, ma tutto per una serie di strani eventi Cartman, Stan, Kyle, Kenny si ritroveranno impegnati in un'impresa per salvare il mondo.