Level Zero: Extraction, scopriamo lo sparatutto asimmetrico con elementi survival horror

La fazione aliena ha un suo percorso di progressione, le sue ricompense e, soprattutto, ha vite infinite mentre quando un umano muore la sua partita finisce. In questo speciale su Level Zero: Extraction vi racconteremo di tutte le piccole cose che rendono questo gioco promettente e che ci hanno fatto venire voglia di provarlo.

Sviluppato dallo studio ucraino DogHowl Games (che conta solo 30 membri e si definisce indipendente e ambizioso), questo gioco si ispira alle atmosfere di Alien Isolation, Deadspace e Outlast, con un pizzico di Tarkov e GTFO, per lanciare i giocatori in un'esperienza PvPvE che, secondo noi, ha del potenziale. Il punto di forza del progetto, infatti, è che le tre squadre di mercenari (che si avventurano nel solito laboratorio di ricerca in cui un esperimento è andato male) non devono solo affrontarsi tra di loro, ma devono evitare di farsi obliterare da due alieni controllati dai giocatori.

Sulla carta, Level Zero: Extraction sembra l'ennesimo extraction shooter come ne abbiamo visti fin troppi negli ultimi mesi . Dopo una sessione di approfondimento con gli sviluppatori, però, sembra proprio che questo titolo abbia abbastanza caratteristiche uniche da essere un'esperienza che varrà la pena provare quando uscirà in accesso anticipato in autunno.

Una struttura familiare

Se vi piacciono gli extraction shooter, Level Zero: Extraction potrebbe essere la rinfrescata al genere che stavate aspettando grazie ad un impianto asimmetrico che promette bene

"Level Zero: Extraction ha alcuni aspetti di gioco come avete imparato a immaginarveli dal genere degli extraction shooter" ha detto Mykhailo Moisiienko, Producer di DogHowl Games. "Entrerete in una struttura con l'obiettivo di trovare delle risorse speciali, avrete contro di voi altre due squadre di mercenari umani e una terza squadra composta dagli alieni. Per poter fuggire dalla mappa dovrete recuperare abbastanza materiale e tutto ciò che riuscirete a portare con voi, se riuscirete a sopravvivere, diverrà vostro e vi aiuterà nella progressione". In più sappiamo già che ci saranno degli "slot assicurati" nell'inventario per cui, anche in caso di morte, gli oggetti o le armi lì presenti non andranno persi.

Al lancio ci saranno due mappe di cui noi abbiamo visto solo la prima, quella ambientata in Antartide, e possiamo dire che le dimensioni non sono troppo ridotte. Sono progettate per causare la convergenza di squadre umane e alieni negli stessi punti e incoraggiare il combattimento, ma è anche possibile adottare un approccio completamente stealth. Ci saranno sia armi da fuoco sia corpo a corpo e una serie di fonti di luce più o meno potenti. Gli alieni, infatti, ricevono molto poco danno dai normali proiettili mentre iniziano a sciogliersi molto in fretta se esposti alla luce. Accendere un flare significa protezione quasi garantita contro di loro, ma vi metterà un bersaglio sulla testa perché sarete molto visibili dalle altre squadre umane.

Nelle mappe disponibili al lancio, poi, ci saranno anche dei nemici controllati dall'intelligenza artificiale che si frapporranno tra i mercenari e il loro obiettivo. Agli appassionati della narrativa, poi, sono dedicate delle registrazioni audio che spiegano i malvagi esperimenti condotti dalla malvagia multinazionale di turno sugli alieni scoperti tempo addietro ora a piede libero nella struttura. I più temerari potranno lanciarsi nell'esperienza in solitaria e sarà disponibile l'opzione per coppie o terzetti: in ogni caso ci saranno sempre nove umani e due alieni.

In caso di morte permanente di un compagno di squadra, poi, questo si trasformerà in un drone che può esplorare i corridoi alla ricerca di nemici o trappole, accendere le luci creando un percorso sicuro e persino recuperare oggetti per il resto della sua squadra. La varietà d'approccio all'interno del gioco sembra piuttosto alta, bisognerà vedere, tuttavia, quali e quanti contenuti sono in arrivo nel periodo di accesso anticipato (settembre 2024) e al lancio (su PC e console in data da destinarsi) per capire quanto spesso varrà la pena tornare a giocare.