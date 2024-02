Killer Instinct, Battletoads e altri giochi Rare si aggiungono a Nintendo Switch Online

Con lo stringersi della collaborazione tra Microsoft e Nintendo, arrivano anche altri 5 giochi Rare all'interno del catalogo di Nintendo Switch Online, tra i quali troviamo classici come Killer Instinct e Battletoads, dal NES al Nintendo 64.

Dopo aver visto GoldenEye 007 approdare in versione remaster nei mesi scorsi, Rare torna ad affacciarsi nel catalogo di Nintendo Switch Online con ulteriori giochi dal suo catalogo storico, che in effetti ha segnato in maniera indelebile la storia delle console Nintendo fino alla generazione di Gamecube.

Il nuovo apporto di titoli Rare comprende cinque giochi, tutti sviluppati dal celebre team britannico, che si uniranno oggi a Nintendo Switch Online e Nintendo Switch Online + Pacchetto aggiuntivo.