Annunciata la fine degli aggiornamenti per Level Zero: Extraction, dopo sole due settimane dal lancio

Level Zero: Extraction è stato lanciato il 29 gennaio 2025 nella versione 1.0, ossia poco più di due settimane fa. Lo studio di sviluppo Doghowl Games ha annunciato che non pubblicherà più aggiornamenti , mettendo di fatto fine alla vita del gioco, che rimarrà comunque giocabile, anche se senza prospettive per il futuro.

Insuccesso completo

L'annuncio della chiusura del gioco è stato dato da Antishyr, il community manager di Level Zero: Extraction: "Vi informo che Level Zero: Extraction ha raggiunto uno stato che, probabilmente, sarà la sua forma finale. L'ultima patch del gioco è stata pubblicata il 30 gennaio 2025."

Il resto del messaggio è stato dedicato ai ringraziamenti, tra quelli agli sviluppatori e quelli alla comunità, lasciando a una breve FAQ il compito di spiegare la situazione:

D.: Ci saranno altri aggiornamenti e patch? - Sfortunatamente, LZ:E ha reso meno di quanto ci aspettassimo. Non è più fattibile per il nostro team, relativamente piccolo, supportare il gioco dal punto di vista finanziario. Pertanto, è una decisione difficile ma necessaria concludere gradualmente il supporto.

D.: I server rimarranno online? - Assolutamente, i server rimarranno online.

D.: Che dire delle funzionalità elencate nella roadmap di sviluppo? - Abbiamo rilasciato l'aggiornamento finale e conclusivo per Level Zero: Extraction il 30 gennaio 2025.

D.: Ci saranno wipe in futuro? - Sì, i wipe avverranno il giovedì della prima settimana di ogni mese.

D.: Organizzerete eventi REP nel fine settimana? - Non ci saranno eventi nel fine settimana in futuro.

D.: Cosa c'è in programma per il team di sviluppo? - Doghowl ha in programma di sviluppare un nuovo titolo multiplayer. Questa volta, è prevista un'esperienza co-op. Per supportare lo studio, unitevi al server Discord del nuovo progetto di Doghowl e seguite gli account del team su X (Twitter) e YouTube per le future notizie. Speriamo davvero che l'inestimabile esperienza acquisita con Level Zero: Extraction aiuti il nostro studio con i suoi futuri lavori.

Level Zero: Extraction è un extraction shooter lanciato in accesso anticipato ad agosto 2024. Nonostante qualche spunto originale, non ha conquistato il pubblico. Al momento di scrivere questa notizia, ci sono soltanto 16 giocatori sui server, mentre i picchi giornalieri sono da tempo molto bassi, con numeri ampiamente sotto le 100 persone.