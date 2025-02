PlayStation Plus Extra e Premium, scopriamo i giochi PS4 e PS5 di febbraio

Quali sono le novità di febbraio per il catalogo riservato agli abbonati a PlayStation Plus di livello Extra e Premium? Da Star Wars Jedi: Survivor a Lost Records: Bloom & Rage, scopriamo i nuovi giochi.

Il catalogo di PlayStation Plus Extra e Premium si aggiorna a partire dal 18 febbraio con l'arrivo di diversi nuovi giochi per PS4 e PS5, anche stavolta frutto di una selezione tesa a garantire non soltanto la qualità ma anche la varietà delle esperienze proposte, che includono ad esempio action adventure, sportivi e avventure narrative. Qual è il titolo migliore del mese? Stando al nostro sondaggio, si tratta naturalmente di Star Wars Jedi: Survivor, l'ultimo capitolo della saga sviluppata da Respawn Entertainment e ambientata nell'universo di Star Wars, mentre a seguire i lettori di Multiplayer.it hanno indicato TopSpin 2K25 e Lost Records: Bloom & Rage.

Star Wars Jedi: Survivor L'avventura del giovane Jedi Cal Kestis riprende esattamente da dove l'avevamo lasciata al termine di Fallen Order, anzi in realtà qualche tempo dopo. In Star Wars Jedi: Survivor ritroveremo infatti l'ex Padawan impegnato ad affrontare le forze dell'Impero ma non più insieme ai suoi amici, che hanno deciso di prendere strade differenti... finché una nuova minaccia non spinge il gruppo a ricompattarsi. Accade infatti che un potente Jedi vissuto ai tempi dell'Alta Repubblica, Dagan Gera, venga inavvertitamente risvegliato dal suo sonno criogenico, rivelandosi fin da subito un pericolo per l'universo e un avversario insidioso per Cal, che a quel punto decide di riallacciare i rapporti con i suoi vecchi compagni e organizzare una squadra che possa fermare Gera. Rispetto al primo capitolo della serie, Survivor punta su ampie ambientazioni aperte, tutte da esplorare, e anziché ricorrere all'espediente della perdita delle abilità per il protagonista decide di mantenere il repertorio costruito in Fallen Order e arricchirlo ulteriormente nel corso di una campagna davvero piena di cose da fare e da vedere. Cal durante una sequenza di combattimento di Star Wars Jedi: Survivor Il risultato finale, come abbiamo raccontato nella nostra recensione di Star Wars Jedi: Survivor, è un gioco decisamente appassionante, specie nelle fasi finali, che può contare su di un sistema di combattimento ancora più solido e su scenari di ottima fattura, specie sul piano del level design, che aggiungono parecchio all'esperienza.

Lost Records: Bloom & Rage La nuova avventura narrativa di Don't Nod, il team autore del celebre Life is Strange, fa il proprio debutto a febbraio direttamente all'interno del catalogo di PlayStation Plus per gli abbonati di livello Extra e Premium, in questo caso con la prima delle due parti che andranno a comporre il racconto di Lost Records: Bloom & Rage. Le quattro protagoniste di Lost Records: Bloom & Rage Il gioco segue le vicende di quattro amiche (Swann, Autumn, Nora e Kat) che si ritrovano per la prima volta dopo trent'anni, quando un evento le costringe a ripercorrere ciò che è accaduto in Michigan negli anni '90: un mistero che ha segnato le loro vite e le ha spinte a separarsi, ma di cui avevano deciso di non parlare più... almeno finora. Abbiamo provato Lost Records: Bloom & Rage qualche tempo fa, restando colpiti dagli espedienti narrativi che gli autori hanno messo in campo per raccontare la storia dei quattro personaggi, attraverso alcuni flashback e l'uso della videocamera di Swann, testimone nel corso degli anni di molti degli eventi legati a questo gruppo di amiche. Una fase esplorativa di Lost Records: Bloom & Rage La sensazione, dunque, è che Don't Nod sia riuscita a confezionare anche stavolta un'avventura coinvolgente, forte di un comparto artistico molto ispirato, scritta in maniera brillante e ricca di protagonisti ben caratterizzati, che vedremo cambiare in questo ampio intervallo di tempo e confrontarsi fra di loro mentre fanno luce su quanto accaduto trent'anni prima.

TopSpin 2K25 TopSpin 2K25 ha segnato il ritorno di una serie sportiva storica, con un'edizione capace di brillare davvero sotto il profilo del gameplay e di introdurre tutte le novità che era lecito attendersi da un gioco di tennis attuale, che risulta immediato e divertente ma al contempo dotato di un grande spessore tecnico, facendo leva in particolare sulla precisione dei nostri colpi. Federer in TopSpin 2K25 Strutturalmente il titolo sviluppato da Hangar 13 mette in campo le soluzioni tipiche delle produzioni targate 2K Games, il che si traduce in un'offerta ricca e variegata sul fronte delle modalità, con una buona carriera e un comparto online ben realizzato. Come abbiamo scritto nella recensione di TopSpin 2K25, tuttavia, il roster dei tennisti delude un po' e lo stesso va detto della grafica, che appare datata.

Gli altri giochi di febbraio SaGa Frontier Remastered è l'edizione rimasterizzata del grande classico di Square Enix del 1997, che non si limita a migliorare la grafica originale portandola in alta risoluzione, bensì aggiunge anche nuovi contenuti al fine di rendere l'esperienza più accessibile e arricchire l'impianto, ad esempio attraverso l'introduzione di un personaggio inedito, Fuse: l'ottavo protagonista previsto inizialmente dagli autori e poi rimosso. La grafica rimasterizzata di SaGa Frontier Remastered Sviluppato da alcuni ex componenti di Playdead, il team di Limbo e Inside, Somerville si presenta invece come un'avventura narrativa dall'ambientazione post-apocalittica in cui viene raccontata la storia di una famiglia separata a causa di un'inaspettata invasione aliena. Al comando del padre, fra sequenze esplorative ed enigmi da risolvere, il nostro compito sarà quello di ritrovare i nostri cari. Abbiamo poi Tin Hearts, un mix di puzzle e avventura in cui seguiamo le vicende di un inventore e della sua famiglia, raccontate però dal movimento di alcuni soldatini di latta. Il gameplay si basa sulla risoluzione di puzzle a base fisica, mentre guidiamo questi piccoli personaggi all'interno di scenari man mano più complessi e sfaccettati, capaci di portare sullo schermo rappresentazioni molto suggestive. I soldatini di Tin Hearts Mordhau è invece un action multiplayer che ci catapulta all'interno di frenetiche battaglie medievali su larga scala, mettendoci al comando di soldati che si affrontano brandendo spade, lance, archi e frecce nell'ambito di un sistema di combattimento solido e stratificato. A nostra disposizione diverse modalità competitive, a cui possono partecipare fino a sessantaquattro giocatori.