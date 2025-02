Uno dei classici PlayStation in arrivo su PS Plus Premium è già stato rivelato?

Stando alla comparsa di una patch sui server Sony, sembra che uno dei classici PlayStation in arrivo su PS Plus Premium sia stato rivelato: si tratta di Patapon 3, che dovrebbe approdare nel catalogo con l'aggiornamento di domani, 12 febbraio.

Pubblicato originariamente nel 2011 su PSP, Patapon 3 è l'ultimo episodio della celebre serie rhythm e molti lo considerano quello meno riuscito per via di una campagna non propriamente brillante e di alcune meccaniche meno convincenti rispetto ai primi due capitoli.

Probabilmente la versione emulata che sarà disponibile su PS4 e PS5 non includerà la modalità multiplayer, che su PSP consentiva di partecipare a partite sia a sfondo competitivo che cooperativo, andando ad arricchire non di poco il pacchetto.

Ad ogni modo, l'affascinante mondo di Patapon continua a costituire un motivo più che valido per immergersi nuovamente in questa esperienza, che certamente farà felici gli utenti più nostalgici.