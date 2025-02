Ottimi risultati per Shift Up nel 2024 grazie al successo di Stellar Blade

Lo studio di sviluppo coreano Shift Up ha parlato di un 2024 straordinario nel suo ultimo rendiconto finanziario, in buona parte grazie al successo dell'action Stellar Blade, per adesso ancora disponibile solo su PlayStation 5, ma in arrivo anche su PC.

Shift Up raggiunto un fatturato record nell'anno fiscale 2024, per 219,8 miliardi di won (circa 151 milioni di dollari) di ricavi. Si tratta di un aumento di oltre il 30% rispetto all'anno precedente.