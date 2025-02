Molti utenti non sono soddisfatti delle spiegazioni di Sony sul malfunzionamento del PlayStation Network

Sony ha spiegato la situazione parlando di un "problema operativo" e offrendo come compensazione cinque giorni gratuiti di PlayStation Plus agli abbonati , ma molti non sono rimasti soddisfatti della spiegazione, considerata fin troppo vaga, memori dei problemi avuti dallo stesso PlayStation Network nel 2011 , che portarono alla perdita dei dati personali di 77 milioni di account. Molti vorrebbero avere maggiori informazioni sulla causa del disservizio, quindi, preoccupati dalle possibili implicazioni.

Sicuramente non vi sarà sfuggito il dramma del fine settimana relativo al malfunzionamento del PlayStation Network , che ha impedito a moltissimi di giocare con i titoli per PlayStation 4 e 5 regolarmente acquistati per circa 24 ore .

Maggiore trasparenza

"Dato quello che è successo nel 2011, dobbiamo sapere se dobbiamo chiamare le nostre banche per avere delle nuove carte di credito e se abbiamo bisogno di servizi di protezione dell'identità", ha spiegato un utente in risposta a quanto detto da Sony su X.

"Bene, ma potete anche dirci cosa è successo e come lavorerete per evitarlo in futuro?", ha chiesto un altro, cui si è aggiunto un terzo: "La vostra mancanza di trasparenza è inquietante". Alcuni vorrebbero anche sapere come Sony pensa di evitare che in futuro capitino altri problemi del genere al PlayStation Network.

Il malfunzionamento del PlayStation Network ha colpito non solo i giochi multigiocatore, ma anche quelli per giocatori singoli, portando a battute come quella della catena Gamestop, che ha tentato di capitalizzare sulla situazione.

Comunque sia, di fatto Sony non ha ancora dato spiegazioni approfondite sull'accaduto. L'ipotesi è che stia ancora indagando per scoprire la dinamica completa dei fatti, ma è chiaro come in tanti vorrebbero maggiore trasparenza dalla compagnia.