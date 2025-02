Gamestop approfitta del malfunzionamento di PSN per ricordare i bei tempi in cui regnava il formato fisico

Come saprete, il PlayStation Network è stato offline per circa 24 ore, impendendo alle persone di giocare con i titoli regolarmente acquistati per PlayStation 5, PlayStation 4 e PlayStation VR2. Anche i giochi PC con accesso obbligatorio ai servizi di Sony non erano accessibili. Chiaramente le proteste non sono mancate, come non sono mancate le battute ironiche sulla situazione.

Ad esempio la catena di negozi specializzati in videogiochi Gamestop ne ha approfittato per sottolineare come ai tempi in cui il formato fisico era predominante, problemi del genere non ci sarebbero stati.