Molti giocatori non sono contenti di come Sony ha comunicato il malfunzionamento del PlayStation Network

Nonostante il ritorno online di tutti i servizi del PlayStation Network, non si placano le polemiche per il lungo malfunzionamento, durato circa 24 ore. Trovatisi fuori dai loro giochi, anche quelli single player, molti giocatori hanno manifestato un forte disappunto verso Sony , per come ha comunicato la situazione. Di fatto sono stati pubblicati soltanto due post sui social network, uno per comunicare il malunfionamento e la presa in carico del problema e l'altro per annunciare il ripristino dei servizi .

Proteste ovunque

Post di protesta si trovano un po' su tutti i social network, in particolare Reddit e X, dove la comunicazione è più diretta. Prendiamone alcuni di quelli che hanno dato voce alla comunità. Ad esempio Pyro 5 ha scritto sotto al post con l'annuncio del ripristino dei servizi: "Che modo orribile di aggiornare le persone, solo uno post per annunciar il down e, 24 ore dopo, un post per annunciare che è tornato a funzionare. Vi prego, assumete qualcuno che sia capace a comunicare. Qualsiasi informazione o aggiornamento è meglio di nessuna informazione."

Secondo colteastwood, "PlayStation dovrebe rimborsare tutti gli utenti PSN con un credito di 0,33 dollari per il giorno di PlayStation Plus perso."

Synth Potato parla di fine settimana rovinato per milioni di persone, mentre Mike Marshall ha sottolineato, sempre su X: "I problemi possono capitare, ma la mancanza di comunicazione è stata davvero deludente."

Sono molti a chidere che Sony spieghi il motivo del down prolungato, qualsiasi esso sia, e altrettanti si lamentano della mancanza di comunicazione mentre erano lì a guardare lo schermo senza poter fare niente. Naturalmente c'è anche chi ha preso l'occasione per chiedere che i giochi tornino a essere giocabili anche stando offline, in particolare quelli single player dove essere connessi non aggiunge praticamente niente all'esperienza.