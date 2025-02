Milioni di giocatori PlayStation hanno perso parte del weekend con doppi punti esperienza dei Call of Duty

Soprattutto se siete dei giocatori PlayStation, non vi sarà sfuggito che il PSN non ha funzionato per circa 24 ore, visto che non avete potuto giocare. Il disservizio ormai è risolto, ma naturalmente ci sono degli strascichi polemici, come quello che riguarda i Call of Duty.

Per la precisione, i giocatori PlayStation non hanno potuto usufruire di parte del fine settimana con punti esperienza doppi in Call of Duty: Warzone e Call of Duty: Black Ops 6, lì dove invece i giocatori PC e Xbox hanno avuto accesso al bonus senza problemi.