Un uomo si è comprato uno Steam Deck vendendo una quantità enorme di carte collezionabili su Steam

Ringler, un giocatore competitivo di Super Smash Bros. Melee, ha lanciato una sfida pubblica il 2 febbraio 2025: acquistare uno Steam Deck utilizzando esclusivamente il denaro ottenuto dalla vendita delle carte collezionabili di Steam. Vi anticipiamo che ce l'ha fatta, vendendo un numero enorme di carte. Ben 200.000.

Per chi non conoscesse il sistema, molti giochi su Steam ricompensano il tempo di gioco con delle carte, che possono essere collezionate, fuse in gemme o vendute per soldi reali. Le carte possono anche essere regalate o vendute tramite scambio diretto.

Quando Ringler ha scritto su X: "Il mio obiettivo è di comprare uno Steam Deck usando solo le carte collezionabili", in molti hanno iniziato a spedirgli le loro, per aiutarlo nell'impresa. Per molti intendiamo migliaia di persone.