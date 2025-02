PlayStation Store, la Scelta della Critica: le migliori offerte sui giochi PS4 e PS5

Su PlayStation è tornata la Scelta della Critica, una promozione valida fino al 12 febbraio che seleziona i giochi PS4 e PS5 più apprezzati dalla critica, appunto, e li mette a disposizione con sconti davvero interessanti, facendogli spesso toccare il prezzo più basso di sempre sulla piattaforma digitale Sony. Ebbene, quali sono gli affari da non perdere? Dalle straordinarie atmosfere di Star Wars Outlaws alle entusiasmanti battaglie a turni di Like a Dragon: Infinite Wealth, dal meraviglioso pianeta alieno di Avatar: Frontiers of Pandora agli spettacolari incontri di WWE 2K24, ecco la nostra immancabile selezione.

Star Wars Outlaws Sconto del 40% e prezzo più basso finora per Star Wars Outlaws, l'ottimo tie-in sviluppato da Massive Entertainment che di recente ha ricevuto alcuni importanti aggiornamenti, tesi a migliorare l'esperienza di gioco rispetto a un lancio per certi versi problematico. Alla luce di tutto questo, il prezzo di 47,99€ anziché 79,99€ potrebbe senz'altro convincervi a partire per una galassia lontana lontana. Se avete letto la nostra recensione di Star Wars Outlaws, sapete già come la pensiamo: l'avventura di Kay Vess, del suo piccolo amico Nix e dell'androide ND-5 riesce a mettere in campo una storia in perfetto stile Star Wars, che racconta di come una ladra scaltra ma sfortunata sia destinata a diventare una leggendaria fuorilegge, rispettata e temuta in tutto l'Orlo Esterno. Braccata dagli uomini di Sliro, il capo del sindacato criminale di Zerek Besh, Kay ruba una nave spaziale che si rivela ben presto iconica e viene assoldata dal misterioso Jaylen per mettere insieme una squadra di specialisti con l'obiettivo di portare a termine una missione ad alto rischio: derubare proprio l'uomo che le sta dando la caccia. Kay e Nix alle prese con uno degli scenari di Star Wars Outlaws Caratterizzata da un interessante sistema di reputazione e alleanze, la campagna di Star Wars Outlaws ci vedrà visitare diversi mondi e metterci al comando dei veicoli più disparati, dalla stessa nave Trailblazer a uno scattante speeder, entrambi potenziabili come l'equipaggiamento della protagonista, che può affrontare i suoi avversari utilizzando un potente blaster modulare.

Like a Dragon: Infinite Wealth Quando mancano ormai pochi giorni al lancio del nuovo capitolo della serie SEGA, Pirate Yakuza in Hawaii, ecco che Like a Dragon: Infinite Wealth torna disponibile su PlayStation Store alla cifra più bassa di sempre, con uno sconto del 50% che consente di portarsi a casa l'emozionante avventura di Ichiban Kasuga e Kazuma Kiryu esattamente a metà prezzo: 34,99€ anziché 69,99€. Ichiban e Kazuma si preparano all'attacco in Like a Dragon: Infinite Wealth Il gioco riprende l'impostazione RPG con combattimenti a turni che ha segnato la rivoluzione della saga e di cui vi abbiamo parlato nella recensione di Yakuza: Like a Dragon, introducendo però diverse novità sotto il profilo del gameplay, legate anche e soprattutto alla presenza di Kiryu: il leggendario Dragone di Dojima non sopporta le limitazioni, e così spesso e volentieri lo vedrete affrontare i nemici alla vecchia maniera. L'impianto è stato dunque arricchito sotto vari punti di vista e collocato all'interno di uno scenario inedito, quello di Honolulu, dove sia Ichiban si reca in cerca della madre che credeva morta. L'uomo scopre però che anche Kazuma è sulle tracce della stessa persona, così come un gruppo di malavitosi mossi da intenzioni tutt'altro che pacifiche. Ichiban esplora una delle spiagge di Like a Dragon: Infinite Wealth L'incontro e lo scontro di tutte queste forze in campo darà vita a situazioni esplosive, rivelando mano a mano una trama anche stavolta ricca di personaggi ben caratterizzati e potenti colpi di scena, cambi di fronte, tradimenti e sequenze completamente fuori di testa: l'ideale per prepararsi al meglio all'imminente avventura in solitaria di Goro Majima!

Avatar: Frontiers of Pandora Torniamo a parlare di Ubisoft, Massive Entertainment e mondi alieni perché anche Avatar: Frontiers of Pandora ha toccato il prezzo più basso finora su PlayStation Store grazie alle offerte della Scelta della Critica: il gioco può essere vostro a 26,39€ anziché 79,99€ e ciò si traduce in uno sconto davvero interessante, che arriva in questo caso al 67%. Uno dei personaggi di Avatar: Frontiers of Pandora Se pensavate di acquistare l'ambizioso tie-in al lancio ma avete poi deciso di rimandare, ecco la vostra occasione per vestire i panni di un Na'vi emarginato e proteggere la frontiera di Pandora dalle spietate truppe militari della RDA, che non si fermeranno di fronte a nulla pur di assicurarsi le preziose risorse che questo mondo mette a disposizione. In maniera simile alla storia che viene raccontata nel primo capitolo della saga cinematografica diretta da James Cameron, nel gioco vi troverete a dover conquistare la fiducia dei vostri simili, stabilire una connessione con un Ikran e affrontare un percorso di crescita che vi condurrà a esplorare diversi luoghi e insediamenti, nonché a interagire con un gran numero di personaggi. Una sequenza di combattimento di Avatar: Frontiers of Pandora Giocabile da soli o in cooperativa con un amico, il titolo di Massive Entertainment non è perfetto e la mancanza del doppiaggio in italiano pesa molto rispetto alla godibilità del racconto, ma la realizzazione di Pandora e delle sue peculiarità vale da sola il prezzo del biglietto, specie a fronte di uno sconto così generoso. Magari date un'occhiata alla nostra recensione di Avatar: Frontiers of Pandora per saperne di più.