Sony ha annunciato come compenserà gli utenti per il malfunzionamento di 24 ore del PlayStation Network

Sony ne ha approfittato per chiedere di nuovo scusa a tutti: "Chiediamo scusa per l'inconveniente e ringraziamo la comunità per la sua pazienza", affermando ancora una volta che tutti i servizi del network sono tornati operativi.

Sony ha annunciato come compenserà gli utenti per il malfunzionamento del PlayStation Network delle ultime 24 ore, che ha impedito ai giocatori PlayStation di giocare: "Tutti i membri di PlayStation Plus riceveranno automaticamente cinque giorni aggiuntivi di abbonamento al servizio."

Il messaggio

Come saprete, nelle scorse ore il PlayStation Network è stato inaccessibile, per motivi non ancora svelati dalla multinazionale giapponese. Naturalmente il malcontento è serpeggiato in tutti quei giocatori che si sono trovati impossibilitati a giocare nel fine settimana.

Molti hanno criticato la comunicazione di Sony, che non ha pubblicato aggiornamenti sulla situazione fino alla risoluzione dei problemi. C'è anche chi ne ha approfittato per fare battute su come le cose fossero migliori quando a dominare era il formato fisico.

La compensanzione non ha comunque mancato di creare qualche polemica perché, di fatto, riguarda solo gli abbonati a PlayStation Plus, lì dove i disservizi hanno riguardato anche i non abbonati che acquistano i giochi in digitale, che non hanno potuto accedere ai giochi. Infuriati anche i giocatori di Call of Duty che hanno perso parte del weekend con punti esperienza doppi di Call of Duty: Warzone e Call of Duty: Black Ops 6. In questo caso, però, non è Sony che può fare qualcosa, visto la parola finale su eventuali compensazioni spetta ad Activision Blizzard, di suo incolpevole della situazione.