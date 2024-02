Arranger: A Role-Puzzling Adventure è un nuovo puzzle dall'artista di Braid

Da Braid ad Arranger: A Role-Puzzling Adventure

Arranger prende vita grazie allo stile artistico dei co-fondatori di F&M, David Hellman (Braid), alla scrittura di Nick Suttner (Carto) e ai puzzle di Nicolás Recabarren (Ethereal). Hanno inoltre collaborato con il compositore Tomás Batista (Per Aspera) composta con lo strumento a corde sudamericano charango, e con un piccolo team di collaboratori per sostenere l'arte di Hellman.

Arranger è stato anche il primo gioco a ricevere il sostegno finanziario dell'ente filantropico Astra Fund (ora operante come editore indie Astra Logical, anche se F&M si autopubblica in questo caso).

"Abbiamo iniziato a parlare di questo progetto il 10 marzo 2020, quindi ovviamente molte cose sono cambiate nel mondo da allora", riflette il co-fondatore Nick Suttner. "Ma abbiamo fatto del nostro meglio per rimanere positivi in un ambiente difficile in cui creare giochi, e per creare qualcosa di bello, piacevole e memorabile che rimanesse fedele alla sensibilità di ognuno di noi. Anche se siamo tutti nel mondo dei videogiochi da un po' di tempo, questo è stato un progetto fondamentale per tutti noi: per me è la prima volta che lavoro a un gioco dall'inizio alla fine, per Nico è la prima volta che pubblica un gioco completo su più piattaforme e per David è il primo progetto completo dopo Braid. Grazie a chiunque ci dia una possibilità, significa molto per noi!".