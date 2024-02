Shin Megami Tensei V Vengeance, trailer e data di uscita su PC, PS4, PS5, Xbox e Nintendo Switch

È ora disponibile il Nintendo Direct Partner Showcase del 21 febbraio 2024. Nintendo ha mostrato tanti giochi per Nintendo Switch, come Shin Megami Tensei V: Vengeance, di cui già avevamo scoperto l'esistenza grazie a una classificazione.

Shin Megami Tensei V: Vengeance sarà disponibile per PC, Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X|S.

Shin Megami Tensei V: Vengeance è "una storia inedita per Shin Megami Tensei V" e ci chiede di "partire per un viaggio all'insegna della vendetta. La data di uscita presentata dal trailer è 21 giugno 2024.

Il video ci presenta una serie di sequenze di trama, che suggeriscono che a Tokyo le cose non stanno andando per il verso giusto. Potremo incontrare ovviamente nuovi personaggi che ci accompagneranno nel nostro viaggio, così come nuovi avversari da affrontare.