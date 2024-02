Emergono i prima dettagli della prossima generazione di processori mobile Intel

Nelle scorse ore sono apparsi online dettagli importanti circa la nuova generazione di processori mobile Intel, nome in codice Lunar Lake.

Grazie a queste informazioni abbiamo accesso ad una pressoché totale visibilità di quello che saranno le CPU mobile del futuro di Intel e non mancano alcune importanti conferme che avevamo già avuto modo di anticipare non molte settimane fa, anche se all'epoca ne parlavamo rispetto ad un'altra serie di processori del prossimo futuro.

Le specifiche che ritroviamo nello screen sono da prendere in ogni caso con le pinze, la revisione del processore in esame - A1 - identifica per Intel uno stadio prototipale.

Per fare un raffronto con le generazioni precedenti la revisione a cui solitamente Intel arriva prima del lancio per avere una certezza quasi matematica sulle specifiche è sempre la seconda o la terza, quindi con le nomenclature B0 o C0: le CPU di 14a generazione, ad esempio, sono giunte sul mercato proprio con la revisione C0.