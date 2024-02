Final Fantasy 7 Rebirth esce domani su PS5, ultima occasione per la prenotazione su Amazon

Domani - 29 febbraio 2024 -è il grande giorno: Final Fantasy 7 Rebirth sarà finalmente disponibile su PS5. Se dopo aver letto la nostra recensione avete deciso di acquistare il gioco, vi consigliamo di fare la prenotazione tramite Amazon Italia così da assicurarvi il più rapidamente possibile la vostra copia. Ricordiamo che Final Fantasy 7 Rebirth costa 80.99€ nella sua versione Standard. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Come sempre si tratta di una prenotazione a prezzo minimo garantito. In altre parole, in caso di sconto questo verrà applicato in automatico al vostro ordine, anche se non crediamo che in queste poche ore che ci separano dal lancio sia prevista un'offerta dell'ultimo secondo.