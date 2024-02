Alone in the Dark, David Harbour e Jodie Comer parlano della follia di Derceto

Alone in the Dark torna a mostrarsi in video, con un dietro le quinte in cui gli attori David Harbour e Jodie Comer parlano della follia di Derceto e dei vari personaggi che popolano questo luogo, che sembra fuori dal tempo.

Dopo aver raccontato della loro esperienza con Alone in the Dark, Jodie Comer e David Harbour hanno approfondito in questo caso le loro sensazioni rispetto all'ambientazione dell'avventura, una vera e propria casa infestata che in questo remake si presenta come una sorta di clinica per persone disagiate.

Al suo interno si muovono figure misteriose, in qualche modo affascinanti, con cui avremo modo di interagire nei panni di Edward Carnby o Emily Hartwood, cambiando anche questo aspetto del racconto a seconda del protagonista che sceglieremo di controllare.