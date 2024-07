Silent Hill: The Short Message supera un nuovo traguardo in termini di download

Silent Hill: The Short Message ha superato i tre milioni di download: lo ha annunciato Konami, ribadendo il successo ottenuto da questa breve ma intensa esperienza basata sulla celebre serie survival horror.

Disponibile gratuitamente in esclusiva su PS5, The Short Message punta a portare sullo schermo temi moderni, come quelli legati all'impiego della tecnologia e dei social, e ai loro effetti sulla mente umana.

La storia che il gioco racconta è quella di Anita, una ragazza che un giorno riceve un misterioso messaggio da parte di un'amica scomparsa, Maya, e decide di recarsi in un edificio abbandonato in cui si sono verificati numerosi suicidi nel tentativo di capire cosa le sia accaduto.

Come da tradizione per il franchise di Silent Hill, tuttavia, è proprio in quel momento che la realtà della protagonista comincia a sgretolarsi...