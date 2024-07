Il nuovo horror degli autori di Silent Hill: The Short Message ha un gameplay trailer e un titolo

Non è facile capire se si tratti di un titolo provvisorio o meno, vista la sua stranezza, ma il nuovo gioco horror degli autori di Silent Hill: The Short Message, il team Hexadrive, è stato svelato con un primo gameplay trailer e ha ora anche un titolo, identificato come Niraya of ■■.

Sì, la questione è piuttosto strana: il titolo appare infatti parzialmente censurato, e non è chiaro se questa sia la sua versione definitiva o se debba essere completamente svelato in un momento successivo. Considerando la difficoltà che può scaturire, l'idea è che il nome completo venga annunciato in seguito.

Nel frattempo, Hexadrive ha pubblicato un primo trailer di questo gioco con tanto di fasi di gameplay, da quel che possiamo vedere, e sembra essere un titolo alquanto inquietante.