Guilty Gear Strive: Stagione 4 svelata con un trailer, c'è una sorpresa da Cyberpunk 2077

Dopo la conferma dell'arrivo di un Stagione 4 per Guilty Gear Strive, è trapelato il trailer di presentazione per il nuovo Season Pass previsto per il picchiaduro di Arc System Works, che presenta diversi nuovi personaggi giocabili tra i quali un'ospite davvero molto interessante, trattandosi di una sorpresa da Cyberpunk 2077.

A dire il vero, il trailer sarebbe dovuto uscire probabilmente in un momento successivo, ma si tratta del video ufficiale da parte di Arc System Works, proveniente proprio dal canale ufficiale YouTube della compagnia e segnalato come "non in elenco", dunque si è probabilmente sbloccato prima di quanto era stato programmato.

In base a quanto mostrato nel video, che probabilmente avrà una sua presentazione ufficiale nel corso dell'EVO Fighting Championship nelle prossime ore, possiamo avere un'idea di cosa verrà introdotto nel gioco nei prossimi mesi.