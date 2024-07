The Witcher 4 è sviluppato a stretto contatto con Epic Games per migliorare anche Unreal Engine 5

CD Projekt RED ha riferito che The Witcher 4 è attualmente sviluppato a stretto contatto con Epic Games, in quanto rappresenta un progetto particolarmente importante anche per l'evoluzione di Unreal Engine 5 stesso, i cui lavori possono portare a miglioramenti anche al motore grafico in questione.

In un'intervista pubblicata dal canale YouTube Flow Games, l'associate game director al lavoro su Polaris, il nome in codice che identifica il nuovo The Witcher che per comodità chiamiamo The Witcher 4 (ma che rappresenterà l'inizio di un nuovo arco narrativo per la serie), ha affermato che lo sviluppo del gioco è seguito direttamente anche da Epic Games e dai responsabili di Unreal Engine 5.

Come è stato riferito in precedenza, infatti, The Witcher 4 ha abbandonato il motore grafico proprietario di CD Projekt RED usato per i precedenti per adottare in vece lo standard di Unreal Engine 5, ma questo potrebbe portare ad alcune speciali evoluzioni del software proprio grazie a questa collaborazione.