Dragon Ball: Sparking! Zero si mostra con un video gameplay di 25 minuti dalla Gamescom

Se vi abbiamo ingolosito, trovate il filmato nel player sottostante. Tra l'altro abbiamo avuto modo di registrare il gioco con le impostazioni della lingua in italiano, utile anche per farsi un'idea dello schema dei comandi (per PS5) che mostriamo proprio nei primi secondi del video.

Come sicuramente sapretete, in questi giorni si sta svolgendo la Gamescom 2024, dove abbiamo avuto modo di provare con mano l'attesissimo Dragon Ball: Sparking! Zero e per l'occasione possiamo mostrarvi ben 25 minuti di gameplay inedito , il tutto in 4K e 60 fps.

Botte da orbi e onde energetiche

Ne abbiamo approfittato per mettere in scena alcuni scontri scoppiettanti, come dei classici Gohan vs Majin Bu, Goku vs Vegeta e Gogeta vs Broly. Nella seconda parte del filmato vi mostriamo anche alcune sequenze dello scontro tra Goku e Piccolo contro Radish dalla modalità Storia, con tanto di inquadrature con l'inedita modalità in prima persona.

Gli ultimi minuti sono invece dedicati alla modalità "Custom Battle", dove i giocatori possono affrontare degli scenari speciali della storia personalizzabili a piacimento, ad esempio cambiando i lottatori coinvolti, pose e animazioni durante le cutscene, condizioni speciali e modificatori vari.

Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che Dragon Ball: Sparking! Zero sarà disponibile a partire dall'11 ottobre per PC, PS5 e Xbox Series X. Ieri in occasione dell'Opening Night Live della Gamescom abbiamo visto un nuovo esplosivo trailer.