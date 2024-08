I nuovi modelli di Xbox Series X e S All-Digital e Special Edition hanno una data di uscita

In occasione della Gamescom 2024, Microsoft ha svelato la data di uscita nei negozi dei due nuovi modelli All-Digital di Xbox Series X e S e la Xbox Series X Special Edition con 2TB di SSD, aprendo al contempo le prenotazioni sul sito ufficiale.

Xbox Series S All-Digital bianca con 1TB di SSD sarà disponibile in Italia a partire dal 15 ottobre al prezzo consigliato di 349,99 euro. Il 21 ottobre invece sarà il turno di Xbox Series X All-Digital bianca da 1TB a 499,99 euro e di Xbox Series X Special Edition, caratterizzata da una colorazione nera con puntini colorati di verde a "tema galassia" per la scocca esterna e un esclusivo Xbox Wireless Controller in versione Galaxy Black e 2TB di archiviazione, al prezzo di 649,99 euro.