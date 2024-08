Phil Spencer ha risposto alle lamentele per Indiana Jones e l'antico cerchio su PS5: "Gestiamo un'azienda"

Intervistato alla Gamescom 2024, Spencer ha ricordato che la questione è davvero semplice, ossia che lui deve gestire un'azienda. Da qui è nata la necessità di andare alla ricerca di un pubblico più ampio possibile per i giochi Xbox, fuori dalle vecchie logiche, che nel mercato attuale non hanno più senso.

Non si è fatto attendere il commento di Phil Spencer alle lamentele per l'annuncio dell'arrivo di Indiana Jones e l'antico cerchio su PlayStation 5 pochi mesi dopo le versioni PC e Xbox Series X e S. Quindi nel 2025 potranno giocarci anche i possessori della console di Sony, lì dove gli altri lo faranno a dicembre 2024. La strategia multipiattaforma di Xbox dovrebbe ormai essere chiara da mesi, ma qualcuno ancora non l'ha accettata, evidentemente.

Il mercato cambia

Il capo di Microsoft Gaming ha dichiarato che le aspettative del CEO di Microsoft Satya Nadella e del CFO Amy Hood sono altissime."Gestiamo un'azienda. La verità è che all'interno di Microsoft l'asticella dei nostri risultati per la compagnia è stata messa davvero in alto. In quello che stiamo facendo, riceviamo un supporto [da Microsoft] che è semplicemente straordinario." Supporto che include ovviamente l'acquisizione di Activision Blizzard per più di 70 miliardi di dollari, la più grande nella storia dell'azienda.

Quindi, per Spencer portare i giochi Xbox su piattaforme concorrenti è "una strategia che funzionerà", visti gli obiettivi da raggiungere. Spencer ha anche provato a spiegare che i giochi Xbox che arrivano su sistemi concorrenti, come PlayStation 5 e Nintendo Switch, sono la manifestazione dei mutamenti del mercato dei videogiochi.

"Il settore in questo momento riceve molta pressione. È in crescita da molto tempo e ora le persone cercano modi per farlo crescere di più... e noi, come fan e giocatori, dobbiamo semplicemente giocare d'anticipo su quelli che saranno i maggiori cambiamenti nel modo tradizionale in cui alcuni giochi vengono creati e distribuiti", ha spiegato Spencer. "Ci saranno dei cambiamenti e riguarderanno tutti. Il risultato finale devono essere dei giochi migliori che più persone possano giocare. Se non ci concentriamo su questo, penso che ci stiamo concentrando sulle cose sbagliate."