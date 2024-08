Xbox Game Pass: cos'è, come funziona e tipologie di abbonamento

Ma come funziona di preciso il Game Pass e quanto costa ? Se ancora non conoscete il servizio di Microsoft, in questo articolo vi spiegheremo tutto quello che c'è da sapere sui vantaggi offerti, le varie tipologie di abbonamento, i giochi inclusi e come sottoscrivere un abbonamento.

Nato nel 2017, Xbox Game Pass negli anni si è dimostrato una vera e propria rivoluzione nell'ambito dei servizi dedicati ai videogiochi, offrendo l'accesso a un vasta libreria di giochi per Xbox e PC sempre più grande e invitante, il tutto a un prezzo mensile tutto sommato modesto. In poche parole possiamo definirlo una sorta di Netflix dei videogiochi.

Cos'è Xbox Game Pass e i vantaggi dell'abbonamento

Xbox Game Pass è un servizio che a fronte di una sottoscrizione a pagamento mensile offre una serie di vantaggi. Ci sono quattro tipologie di abbonamento, ovvero Game Pass Core, Game Pass Standard (nei prossimi mesi), PC Game Pass e Ultimate, ognuno dei quali offre dei benefici differenti. Il Core rappresenta la sottoscrizione più economica, ma anche quella meno interessante a livello di contenuti, mentre l'Ultimate è la fascia più costosa, ma include tutto quello che il servizio ha da offrire.

Ad eccezione del tier Core, il vantaggio più importante del Game Pass è rappresentato da un vastissimo catalogo con oltre 400 giochi a cui gli iscritti possono accedere senza costi aggiuntivi e in continua espansione ogni mese. La varietà non manca di certo: ci sono titoli di ogni genere, dagli sportivi agli sparatutto, dai blockbuster più famosi alle produzioni di team indipendenti che spiccano per creatività e originalità, nonché tutti i giochi prodotti dagli Xbox Games Studios, Bethesda e nei prossimi mesi anche quelli di Activision Blizzard.

Un altro dei punti di forza del servizio e che lo contraddistingue da altri simili sul mercato, è il fatto che vengono aggiunti alla libreria molti nuovi giochi al momento del lancio. Questo vale per tutte le produzioni dei team interni di Xbox, come Call of Duty: Black Ops 6 e Senua's Saga: Hellblade 2, ma anche per un buon numero di giochi di terze parti, come S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl e Manor Lords, giusto per fare qualche esempio.

Parte del catalogo di EA Play, il servizio incluso in PC Game Pass e Xbox Game Pass Ultimate

Tra i vantaggi troviamo anche degli sconti esclusivi per gli abbonati tramite Xbox Store (per console) e Microsoft Store (per PC) e l'accesso alle funzioni multiplayer online dei giochi console. Inoltre, a seconda del livello dell'abbonamento, è incluso senza costi aggiuntivi anche EA Play, un servizio che a sua volta offre una selezione di giochi pubblicati da Electronic Arts, tra cui EA Sports FC, F1 e la serie Star Wars Jedi (la lista dei titoli inclusi è in continuo aggiornamento, potrete consultarla da qui), nonché ulteriori sconti e versioni di prova.

Ultimo, ma non per importanza xCloud: riservato al solo livello Ultimate, si tratta di un servizio di cloud gaming che permette di giocare ai titoli del Game Pass compatibili in streaming, senza dover scaricare nulla. Non solo è compatibile con PC e console Xbox, ma anche con smartphone iOS e Android, Smart TV compatibili, dispositivi handheld come ASUS ROG Ally e Fire Stick 4K tramite le app di Xbox dedicate.