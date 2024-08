Xbox presenta l'Adaptive Joystick, nuovi controller e levette personalizzabili per l'accessibilità

Partiamo dall' Xbox Adaptive Joystick , un controller cablato composto da un singolo joystick, che volendo è possibile abbinare al già citato Adaptive Controller o a un normale Xbox Wireless Controller. Include quattro pulsanti di inpunt nella parte frontale, una levetta analogica standard e due pulsanti aggiuntivi che adempiono alla funzione dei tasti dorsali e dei grilletti analogici. Tutti pulsanti sono personalizzabili. Sarà disponibile nel 2025 in esclusiva tramite Microsoft Store al prezzo di 29,99 dollari . Se siete interessati, ecco la pagina del prodotto .

Tramite le pagine di Xbox Wire, Microsoft ha presentato quattro nuovi prodotti compatibili con Xbox Series X|S e PC pensati per permettere alle persone con limitazioni fisiche di giocare ai loro videogiochi preferiti e che vanno dunque ad affiancarsi al già apprezzato Xbox Adaptive Controller.

Levette personalizzabili stampabili e controller di terze parti

Proseguiamo con le levette analogiche personalizzabili, in varie forme e dimensioni per adattarsi alle esigenze dell'utilizzatore, che si possono creare con una qualsiasi stampante 3D. Sono compatibili con Xbox Wireless Controller, Xbox Elite Wireless Controller Series 2 e Xbox Adaptive Joystick. Tra le forme disponibili troviamo quelle a piastra, a cupola, a sfera, con la possibilità di personalizzare l'altezza e la larghezza. Volendo, è anche possibile creare dei design completamente personalizzati. Si tratta di un progetto completamente gratuito e disponibile tramite la pagina dedicata di Xbox Lab, a questo indirizzo.

Abbiamo poi due prodotti realizzati grazie alla collaborazione tra il team di Xbox e aziende di terze parti. Il primo è l'8BitDo Lite SE 2.4G Wireless Controller, un controller progettato appositamente per i giocatori con mobilità limitata, dotato di pulsanti a bassa resistenza e joystick a effetto Hall altamente sensibili, che facilitano il gioco a tutti. Tutti i pulsanti sono comodamente accessibili sulla parte superiore del controller, che è anche dotato di un tappetino in silicone antiscivolo per tenerlo fermo durante il gioco. È disponibile all'acquisto già da ora sul sito ufficiale di 8BitDo al prezzo di 59,99 dollari, spedizione esclusa.

Infine, abbiamo il Proteus Controller di BioWave. Si tratta di un controller modulare composto da due impugnature standard e quattro blocchi staccabili e riposizionabili a piacimento con funzioni differenti, tra levette, pulsanti e frecce direzionali. È possibile realizzare oltre 100 milioni di combinazioni possibili. È disponibile in prenotazione sul sito ufficiale di BioWave a questo indirizzo con spedizione prevista nel 2024.