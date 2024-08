Dragon Age: The Veilguard svela le caratteristiche della versione PC, incluso supporto al 21:9 e Ultra RT

Partendo dalle basi, era stato già confermato il supporto al DLSS 3 di NVIDIA, mentre ora è arrivata la conferma che il gioco sarà compatibile anche con le tecnologie di upscaling F SR 2.2 e XeSS . Non mancheranno delle funzionalità e opzioni ritenute ormai standard, come supporto completo all'HDR, uno slider per regolare il FOV (Field of View), Vsycn, scaling dinamico della risoluzione e NVIDIA Reflex. Confermato anche la possibilità di attivare il ray tracing, con coloro in possesso di una scheda grafica di fascia alta o enthusiast che possono optare per l'opzione "Ultra RT" , mentre la modalità "Selective" lo manterrà attivo solo in aree specifiche che possono sfruttare meglio questa tecnologia.

Come promesso nei giorni scorsi, oggi Bioware ha parlato nel dettaglio delle caratteristiche della versione PC di Dragon Age: The Veilguard , che sulla carta dovrebbero venire incontro anche ai gusti dei giocatori più esigenti.

Supporto a controller e monitor Ultrawide

Bioware ha inoltre svelato che la versione PC di Dragon Age: The Veilguard supporterà nativamente il DualSense di PS5 (incluso il feedback aptico) e il Wireless Xbox Controller. Sarà possibile anche passare al volo dai comandi tramite controller a mouse e tastiera, con la possibilità di configurare i comandi a piacimento, anche creando preset specifici per ogni classe.

Non mancherà anche il supporto a monitor ultrawide con formato 21:9. Sarà inclusa anche l'opzione "Cinematic Aspect Ratio", che rimuove le bande nere ai margini dello schermo. Inoltre, è stato ribadito che la versione Steam del gioco sarà nativa, ovvero non richiederà l'accesso tramite EA App. Questo significa che supporta i salvataggi in cloud della piattaforma di Valve. Ricordiamo anche che il titolo è Verificato per Steam Deck.

Vi ricordiamo che Dragon Age: The Veilguard sarà disponibile dal 31 ottobre, anche per PS5, Xbox Series X|S. Rimanendo in tema, ecco i requisiti di sistema minimi e raccomandati per la versione PC.