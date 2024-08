Svelati i requisiti di sistema PC di Dragon Age: The Veilguard, sembrano abbordabili

In particolare, per rientrare nei minimi va bene addirittura una vetusta GTX 970 o una Radeon R9 290x, mentre per quanto riguarda il processore vengono indicati l'i5-8400 o il Ryzen 3 3300X. Con quelli raccomandati, invece, lato GPU viene richiesta una RTX 2070 o una RX 5700XT , mentre per il processore si parla di un i9-9900K o un Ryzen 7 3700X. Per lo spazio d'archiviazione vengono richiesti almeno 100 GB .

I requisiti per PC di Dragon Age: The Veilguard

Minimi

Sistema operativo: 64 bit Windows 10/11

Processore: Intel Core i5-8400 / AMD Ryzen 3 3300X

Memoria: 16 GB di RAM

Scheda video: NVIDIA GTX 970/1650 / AMD Radeon R9 290X

DirectX: Versione 12

Memoria: 100 GB di spazio disponibile

Note aggiuntive: SSD raccomandato, HDD supportato; le CPU AMD CPU su Windows 11 richiedono AGESA V2 1.2.0.7



L'interfaccia del menu tattico di Dragon Age: The Veilguard

Raccomandati

Sistema operativo: 64 bit Windows 10/11

Processore: Intel Core i9-9900K / AMD Ryzen 7 3700X

Memoria: 16 GB di RAM

Scheda video: NVIDIA RTX 2070 / AMD Radeon RX 5700XT

DirectX: Versione 12

Memoria: 100 GB di spazio disponibile

Note aggiuntive: SSD raccomandato, HDD supportato; le CPU AMD CPU su Windows 11 richiedono AGESA V2 1.2.0.7

Va detto, che non viene specificato il target di risoluzione, framerate e setting grafici per questi requisiti, dunque è probabile che chi vorrà giocare in 4K con prestazioni elevate avrà bisogno di configurazioni ben più recenti e performanti di quelle indicate qui sotto. Forse ne sapremo di più il 19 agosto, giorno in cui è in programma un approfondimento sulla versione PC da parte di Bioware.

Vi ricordiamo che Dragon Age: The Veilguard sarà disponibile anche su PS5 e Xbox Series X|S, con la data di uscita che ieri è stata fissata al 31 ottobre grazie a un nuovo trailer.