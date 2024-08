Le 10 carte più rotte di Magic: The Gathering

Ogni giocatore di Magic: The Gathering ha usato l'aggettivo "rotto" almeno una volta, o per descrivere il proprio mazzo vantandosi della sua potenza o per descrivere il mazzo avversario lamentandosi della sua efficacia. Wizards of the Coast ha pubblicato decine di carte rotte nella sua storia ma ce ne sono alcune che hanno definito un'era grazie ai loro effetti o che sono state così odiate per come influenzavano il meta competitivo, che la community ha fatto sentire la sua voce per farle rimuovere da un formato piuttosto che un altro. La nostra lista, con una notevole eccezione, non si sovrappone al nostro elenco delle carte più costose di Magic nonostante i prezzi astronomici che alcune di queste magie possono raggiungere. In un formato o in un altro, infatti, queste carte sono state odiate, maledette e in alcuni casi bannate perché troppo potenti. Magic, però, ha tanti modi di giocare, quindi è possibile ritrovarsi davanti un nemico molto odiato in passato semplicemente cambiando formato. Analizzando la storia di Standard, Modern e Commander abbiamo raggruppato quelle che per noi sono le dieci carte più rotte della storia di Magic. Siamo consapevoli che ogni giocatore ha la sua crociata contro una particolare magia che ha rovinato una partita di troppo ma, crediamo, queste sono quelle che hanno avuto un impatto maggiore.

Rivendicazione delle Terre Selvagge Molti potrebbero chiedersi cosa ci fa una semplice stregoneria non comune verde a costo quattro in questa lista, per avere una risposta basta guardare al suo effetto. Rivendicazione delle Terre Selvagge permette di stappare tutte le proprie terre alla fine della propria fase finale: niente economia, niente calcoli strani o strategie, durante il turno dell'avversario la vostra intera collezione di terre sarà a vostra disposizione per istantanei, abilità attivate delle carte e chi più ne ha più ne metta. Rivendicazione delle Terre Selvagge è uno strumento infallibile di controllo del campo di gioco Questa carta si merita un posto in questa lista non solo perché ha completamente rivoluzionato lo Standard della sua epoca, ma perché è una minaccia costante in tutte le combinazioni di colori che contengono il verde, giocatori Simic stiamo guardando voi. L'ultimo vantaggio di questa carta è il suo essere democratica: se anche voi volete aggiungerla al vostro mazzo commander sarete felici di sapere che ha un costo bassissimo.

Morsa Cerebrale Morsa Cerebrale è una di quelle carte che all'apparenza non sembrano rotte o super potenti, ma vi basterà sapere che è bannata sia in Modern sia in Legacy per iniziare a farvi un'idea. Il suo potenziamento alla forza di una creatura è assolutamente ignorabile, quello che ci interessa è la possibilità di pescare due carte alla morte della creatura equipaggiata. Immaginate di avere otto o nove pedine in campo, pagando un mana alla volta il costo di equipaggiamento e uccidendo le vostre stesse creature potreste pescare fino a 16 carte. Morsa Cerebrale è un investimento incredibile vista la quantità di carte che fa pescare, un affare a cui, quando è uscita, in pochi hanno saputo resistere. Morsa Cerebrale è stata una delle carte più odiate di Magic al punto che ha spinto migliaia di appassionati ad abbandonare il gioco Questa carta, infatti, era una degli architravi della famosa strategia Affinity tutta incentrata sugli artefatti. Questa strategia ha distorto il modo di giocare a Magic quando è uscita (parliamo del biennio 2003-2004) a tal punto che ha portato non pochi appassionati ad abbandonare il gioco in toto. Morsa Celebrale (che per altri motivi ritroviamo nella nostra lista delle carte più belle di sempre grazie a una sua variante) era una minaccia tale che è stata bannata preventivamente prima della nascita del formato Modern nel 2011.

Oko, Ladro di Corone Ci dispiace riaprire una ferita così recente, ma non potevamo avere una lista delle carte di Magic più rotte di sempre senza parlare di Oko, Ladro di Corone, il dominatore assoluto di un intero meta di Standard ora bannato in tutti i formati tranne Vintage e Commander. Il suo arrivo con il Trono di Eldraine è stato molto atteso dalla community che si aspettava una carta forte ma non troppo, quello che è successo subito dopo ha fatto cambiare idea a tutti molto in fretta. Questa carta è stata così oppressiva che, ancora oggi, Oko è uno dei personaggi più odiati di sempre nel mondo di Magic Oko è un planeswalker che, a costo tre, entra con quattro segnalini fedeltà, due abilità per aumentarli e una per diminuirli che costa solo cinque; quindi, il suo effetto più potente potrebbe già essere attivo al quarto turno della partita. Il suo vero asso nella manica, però, è la possibilità di trasformare ogni creatura o artefatto in un alce 3/3 senza abilità, distruggendo a costo minimo qualunque grossa minaccia dell'avversario.

La Forgia di Darksteel La Forgia di Darksteel rende tutti gli artefatti indistruttibili e chiunque abbia giocato a qualunque formato di Magic (soprattutto Modern e Commander) sa quanto fastidio questa carta causa ogni volta che tocca il campo da gioco. Questo artefatto rende ogni partita più noiosa perché, statisticamente, pochissimi mazzi hanno a disposizione un modo per esiliare un artefatto e rimuovere così la Forgia dall'esistenza. La Forgia di Darksteel è responsabile della fine del divertimento in infinite partite di Magic: The Gathering Immaginatevi una contromagia gratuita contro ogni Ira di Dio o qualunque altro strumento di pulizia del campo da gioco quando le partite diventano una gara a chi ha le creature più grosse. Giocare contro la Forgia di Darksteel è noioso e rimuove quasi ogni tipo di minaccia per l'utilizzatore. I mazzi a base di artefatti danno abbastanza fastidio così come sono, non serve aggiungere un ulteriore livello di scomodità alle partite che li vedono protagonisti.

Necropotenza I veterani di Magic: The Gathering ricorderanno la Necro-Estate del 1995, l'anno in cui è stato inventato il formato Standard che è stato immediatamente monopolizzato dalla Necropotenza non appena questa carta ha fatto il suo debutto. Chi l'ha vissuta racconta che quell'estate i mazzi o si fondavano su questa carta o erano interamente progettati per rimuoverla o disattivarla, non esattamente le condizioni ideali per un ecosistema competitivo appena nato. La Necropotenza ha monopolizzato l'intero meta competitivo dell'estate del 1995 Necropotenza costringe i giocatori a saltare la loro fase di pescata permettendogli di scegliere se, al costo di un punto vita, prendere una carta e metterla da parte fino alla prossima fase finale e solo a quel punto aggiungerla alla mano. Inutile dire che i modi per abusare di questo effetto erano già ampiamente presenti all'epoca (uno dei quali è pure presente in questa lista) e questo ha portato al completo monopolio di Standard prima, e all'essere bannata o ristretta quasi dovunque poi, di questa carta.

Teferi, Tessitore del Tempo Immaginate una stregoneria che, a costo tre, impedisce all'avversario di giocare istantanei nel vostro turno, sembra un buon affare no? Ecco ora immaginate di ricevere un intero planeswalker in omaggio assieme a questa carta: questo è Teferi, Tessitore del Tempo. L'espansione della Guerra della Scintilla tutta incentrata sui planeswalker ha introdotto una meccanica davvero potente in Magic: The Gathering: le abilità passive dei planeswalker. Se chiedete a un fan di Magic qual è la carta che odia di più è molto probabile che Teferi, Tessitore del Tempo sia nella sua top 5 Teferi è, indubbiamente, il più forte in questa categoria visto il controllo assoluto del campo di battaglia che offre. Oltre alla sua passiva, infatti, permette di lanciare stregonerie come se avessero lampo fino al turno successivo o pescare facendo tornare un permanente in mano al suo proprietario. Le potenzialità di questa carta erano davvero tantissime visti i suoi colori (bianco e blu) ma l'odio dell'intera community di Magic verso di lui è stato tale che il ban, persino in standard, è arrivato su rapide ali.

Jace lo Scultore di Menti Jace lo Scultore di Menti è stata una carta così forte e così popolare che quando è uscita, per la prima e unica volta nella storia di Magic: The Gathering, tutti i mazzi della top 8 di un torneo ufficiale ne includevano quattro copie. È stato così dominante e così temuto che, ancora oggi, è un contendente al titolo di carta più forte di sempre di questo gioco. Jace Scultore di Menti ha anche diverse ristampe alcune delle quali celebrano l'eredità ormai leggendaria di questa carta Le sue quattro abilità comprendono un modo per profetizzare, uno per guardare e scombinare il mazzo dell'avversario (specialmente dopo aver usato un tutore) una rimozione che fa tornare in mano una creatura avversaria e persino una condizione di vittoria che fa scartare all'avversario il suo intero mazzo. Tutto questo con un costo di mana di solo quattro (due incolori e due isole) e tre segnalini lealtà di partenza che diventavano subito cinque usando la sua prima abilità.

Forza di Volontà Per le ultime tre carte di questa lista torniamo molto indietro nel tempo, quasi agli albori di Magic: The Gathering. Forza di Volontà (Force of Will o FoW in inglese) è la regina delle contro-magie perché al costo di un punto vita e di una carta blu da scartare dalla mano permette di neutralizzare una magia avversaria. Force of Will è una carta talmente forte che non ha bisogno di presentazioni: l'intera community di Magic la teme e se la aspetta nei formati in cui è legale Il fatto che una delle azioni più potenti di tutta Magic sia ottenibile senza spendere mana e come istantaneo non solo ha reso questa carta una leggenda di questo gioco di carte ma ne ha fatto salire di netto il valore.

Richiamo Ancestrale Parlando di rapporto qualità prezzo, almeno in Magic: The Gathering, è difficilissimo battere Richiamo Ancestrale (Ancestral Recall): al misero costo di un singolo mana blu questa magia permette di pescare tre carte o di farne pescare tre a un avversario. Nessun'altra magia di Magic a lei successiva permette di ottenere così tanto a così poco senza soffrire di ulteriori conseguenze. Richiamo ancestrale è una delle molte carte che hanno reso Necropotenza così dominante all'epoca La semplicità e l'efficacia di questa carta l'hanno resa un vero e proprio gioiello tra i collezionisti di Magic: il suo prezzo minimo oscilla tra i 7000 e gli 8000 dollari ed è raro che esemplari in buone condizioni restino sul mercato, anche a cifre più elevate, per più di 30 giorni.