Vediamo il trailer della storia di Slitterhead, l'action a tinte horror dal creatore di Silent Hill

Il filmato in realtà non offre una panoramica chiara del setting del gioco e degli eventi che coinvolgeranno il giocatore, proponendo piuttosto un mix di sequenze cinematografiche tra azione, mostri raccapriccianti e combattimenti.

Nei panni di un'entità soprannaturale che caccia i mostri

In compenso, grazie ai dettagli svelati finora sappiamo che Slitterhead è ambientato tra le oscure strade di Kowlong e ci metterà nei panni dell'entità soprannaturale "Hyoki", che ha l'unico obiettivo di eliminare delle mostruose creature chiamate "Squarciacranio" che si aggirano nella città celandosi nei corpi degli esseri umani. Per portare a termine la sua missione il protagonista dovrà trovare degli alleati tra degli esseri umani speciali conosciuti come "Unicum", infiltrarsi in pericolose organizzazioni criminali e dare la caccia a questi mostri sullo sfondo di un paesaggio urbano illuminato dai neon.

Come accennato in apertura, Slitterhead è un gioco d'azione, con alcune meccaniche particolari. La più interessante è la possibilità di prendere possesso dei corpi degli umani compatibili con lo Hyoki, chiamati Unicum, in modo da poter superare barriere, assumere identità specifiche e infiltrarsi in aree pericolose, oltre a ottenere varie abilità differenti che torneranno utili in combattimento.

Se volete saperne di più, vi suggeriamo di leggere il nostro speciale su Slitterhead. Il gioco sarà disponibile su PS5, Xbox Series X|S, PS4 e PC (Steam ed Epic Games Store) a partire dall'8 novembre.