Dead Rising Deluxe Remaster è in prenotazione su Amazon Italia per PS5 e Xbox Series

Tramite Amazon Italia è possibile fare la prenotazione della versione fisica di Dead Rising Deluxe Remaster per PS5 e Xbox Series X. Il gioco è in versione Special Edition, con una serie di extra inclusi. Sarà disponibile l'8 novembre 2024, ovvero un paio di mesi dopo la versione digitale, quindi si tratta di una versione per i collezionisti, non per chi vuole giocare immediatamente. Il prezzo è 65.99€. Se siete interessati al prodotto, potete trovarlo tramite il box che vedete qui sotto, oppure tramite questo link. In qualità di prenotazione a prezzo minimo garantito, in caso venga proposto uno sconto dopo che avete effettuato il vostro ordine, il nuovo basso prezzo sarà applicato in modo automatico alla vostra prenotazione senza che dobbiate eseguire alcuna azione. La prenotazione è gratuita e potete cancellarla in qualsiasi momento prima della spedizione.