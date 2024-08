Genshin Impact si espande con l'update 5.0: data di uscita di Natlan, banner e un personaggio 5 stelle gratis

La versione 5.0 di Genshin Impact si intititola "Viaggio tra i fiori sotto il sole rovente" e sarà disponibile a partire dal 28 agosto . Una volta installato l'aggiornamento i giocatori potranno raggiungere Natlan in due modi, ovvero attraversando il vasto deserto di Sumeru in direzione ovest, oppure, se siete in un punto arretrato dell'avventura, tramite un portale che apparirà una volta completato il prologo di Genshin Impact. Tuttavia, sarà possibile iniziare il nuovo arco narrativo legato a questa ambientazione solo una volta raggiunto un grado avventura di 30 e terminato le missioni principali di Liyue.

Stamattina Hoyoverse ha infine svelato le tante novità in arrivo su Genshin Impact tramite l'aggiornamento annuale 5.0 , che come anticipato in precedenza porterà i giocatori nella nazione di Natlan , che introdurrà nuove meccaniche di gioco, personaggi e molto altro ancora. Vediamo le novità più importanti.

Nuovi banner e un personaggio 5 stelle gratis a scelta

La portata principale dell'aggiornamento è Natlan, la Nazione di Pyro, caratterizzata da paesaggi verdeggianti ma anche canyon e rupi. Questa regione è popolata da sei tribù maggiori che coesistono con i Saurici, i draghi di questa nazione. Grazie a una nuova meccanica di gioco, i giocatori potranno trasformarsi in queste creature e sfruttare le loro peculiarità per muoversi nel mondo di gioco e raggiungere punti di difficile accesso. Ad esempio, i Tepetlisauri possono scavare tunnel sottoterra e arrampicarsi sulle rupi, mentre gli Yumkasauri possono volare a mezz'aria.

Non mancheranno delle missioni principali che daranno inizio all'arco narrativo legato a questa nazione e nuovi personaggi giocabili. In particolare nella versione 5.0 verranno introdotti Kachina e Mualani con i banner della prima fase dell'aggiornamento assieme alla rerun di Kaedehara Kazuha. Kinich invece arriverà con i banner della seconda metà, assieme a Raiden Shogun.

Kachina è un personaggio di tipo Geo rarità 4 stelle e armata di lancia. Può salire a bordo del sauro Trottino per colpire con violenza il terreno e infliggere danni ad area. Sarà possibile aggiungere questo personaggio alla propria squadra gratuitamente anche avanzando nella nuova storia principale di Natlan; Kinich è un'unità di elemento Dendro di rarità 5 stelle armato di claymore, che utilizza un rapino per muoversi rapidamente e colpire i nemici con colpi ciclici, mentre il suo compagno Ajaw può scatenare il suo alito di drago per mettere a ferro e fuoco il campo di battaglia; Mualani è un personaggio Hydro 5 stelle che usa i catalizzatori. Può muoversi sulle superfici acquatiche grazie allo squalo Sharky, che può sfruttare anche per prendere a morsi i nemici.

Non mancheranno anche una serie di eventi a tempo limitato e dei bonus per festeggiare il quarto anniversario di Genshin Impact. In particolare, una volta disponibile la versione 5.0 i giocatori riceveranno fino a 10 Destino Intrecciato eseguendo il log-in per sette giorni. Inoltre, riceveranno tramite la casella di posta interna del gioco 1.600 Primogemme, i gadget esclusivi Spirito della Fiamma primordiale e Cassabum e altri bonus. Non è finita qui, perché sarà possibile ottenere gratuitamente un personaggio a 5 stelle a scelta tra quelli del banner standard, come ad esempio Keqing, Jean, Mona e così via. Vi segnaliamo, infine, che sono disponibili i nuovi codici promozionali di Genshin Impact di agosto, che offrono 300 Primogemme gratis per tutti.