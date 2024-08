Dragon Age: The Veilguard è in prenotazione a prezzo minimo garantito su Amazon per PS5 e Xbox

Tramite Amazon Italia è possibile prenotare una copia di Dragon Age: The Veilguard, il gioco di ruolo d'azione di BioWare in arrivo su PS5, PC e Xbox Series X | S il 31 ottobre. Il prezzo è 79,99€, ma come sempre si tratta di una prenotazione a prezzo minimo garantito. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite i box qui sotto. In qualità di prenotazione a prezzo minimo garantito, se fate ora l'ordine al momento della spedizione pagherete il prezzo più basso apparso sulla piattaforma. Il vostro ordine si vedrà applicato in modo automatico qualsiasi tipo di sconto fatto da Amazon e, in caso il prezzo risalga, voi manterrete lo sconto senza che dobbiate eseguire alcuna azione. La prenotazione è gratuita e, se il prezzo non scenderà quanto avreste voluto, potrete semplicemente cancellare l'ordine prima della spedizione.