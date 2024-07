Slitterhead, il nuovo gioco del creatore di Silent Hill

Non si può proprio dire che il genere horror non sia degnamente rappresentato nell'industria videoludica, visto che è uno degli ambiti più esplorati, e con maggior successo, soprattutto dai team indie, ma anche da qualche produzione di alto profilo. Tra crisi creative e di risultati, l'horror è riuscito a mantenersi in qualche modo sempre fresco e attuale, certo con alcune derive ormai trite, ma comunque in grado di rinnovarsi e spingere l'innovazione videoludica tra sperimentazioni narrative e di gameplay. Eppure, in tutto questo florilegio di nuovi incubi e interpretazioni angoscianti, è mancata la particolare visione di Keiichiro Toyama, e lo spazio vuoto lasciato dal creatore di Silent Hill non è stato riempito da nessuno.

Per questo motivo Slitterhead diventa così importante: non si tratta solo del primo gioco del suo nuovo team indie Bokeh Studio, ma anche il ritorno del designer al genere che ha fortemente influenzato e plasmato tra gli anni 90 e i primi 2000, ma dal quale è stato lontano per 16 lunghi anni, ovvero dai tempi di Siren: Blood Curse.

La sua figura non è stata affatto dimenticata, anzi: ha continuato ad aleggiare come una presenza incombente, durante gli anni della decadenza di Silent Hill e poi nei tanti tentativi di rievocare lo spirito originale della serie Konami da parte di tanti nuovi autori. Molti esperimenti nati all'ombra del celebre survival horror e dei successivi Siren si sono anche rivelati degli ottimi titoli, ma la mancanza di Toyama si è comunque fatta sentire negli anni, cosa che ha incrementato l'aspettativa per Slitterhead e amplificato l'effetto sorpresa alla scoperta di questo bizzarro titolo in sviluppo.